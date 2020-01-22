شكرا لقرائتكم خبر عن نقل توزيع الغاز لـ«الطاقة».. وإقرار نظام العمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على نقل اختصاص تنظيم نشاط توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الطاقة، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «14 ـ 55 / 40 / د» بتاريخ 6 / 11 / 1440هـ، ورقم «25 ـ 12 / 41 / د» بتاريخ 15 / 4 / 1441هـ.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ خلال جلسته أمس في قصر اليمامة، الموافقة على نظام العمل التطوعي، وذلك بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم «123 / 65» وتاريخ 13 / 1 / 1432هـ، ورقم «132 / 33» وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ، ورقم «36 / 7» وتاريخ 2 / 4 / 1441هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

واستعرض المجلس جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار فيها، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، مجددا دعوة المملكة للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.