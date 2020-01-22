بالصمت وزيدان ورونالدو.. مبابي يواصل مغازلة ريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مغازلته لنادي ريال مدريد الإسباني، عبر مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، والبرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة "الميرينجي" ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي.

وكان مبابي قد حرص في أكثر من مناسبة على امتداح المدرب الفرنسي، كما انتشرت له العديد من الصور القديمة التي ظهرت فيها غرفته مليئة بصور النجم البرتغالي عندما كان صغيرا، قبل أن يذيع صيته مع فريقه السابق موناكو.

وقال مبابي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "في الصغر كان زيدان هو قدوتي، حين تكون طفلا وفرنسيا، يكون مثلك الأعلى هو زيدان".

وقاد زيزو أحلام الفرنسيين في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، حيث حقق كأس العالم الأول في تاريخ فرنسا عام 1998، وكأس أمم أوروبا 2000، والمركز الثاني في كأس العالم 2006.

وعن كريستيانو رونالدو قال مبابي: "بعد زيدان كان كريستيانو رونالدو هو قدوتي، وكان من حسن حظي أنني لعبت ضده، ثم بعد ذلك اللاعبون البرازيليون بسبب طريقة لعبهم".

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وعن إمكانية الرحيل عن باريس سان جيرمان في ظل التقارير التي ربطته باللعب لريال مدريد الإسباني بسبب رغبة "زيزو" في ضمه، رد: "الجميع يتحدث عن هذا الأمر، عندما كنت صغيرا كان يمكن الحديث في هذا، لكنني الآن لاعب محترف، نحن في نصف الموسم، وحين أرد بأي شيء سيتناقل الجميع كلامي، وهذا ليس في صالح باريس".

وتأتي تصريحات مبابي لتضع الكثير من الشكوك حول رحيله عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، خاصة أنه لم ينفِ نيته اللعب للريال، بل رفض الحديث في الأمر.

يذكر أن مبابي قد سجل 81 هدفا في 109 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من موناكو في 2017، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد.



