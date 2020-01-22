الندوة السنوية السادسة لسلامة المرضى لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

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عقدت النسخه السادسه لسلامة المرضى لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مؤخّرًا، بحضور أكثر من 400 أخصّائي في الرعاية الصحية يمثلون ما يزيد عن 12 مؤسّسة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مجموعة متنوّعة من مزوّدي خدمات الرعاية الصحّية من جونز هوبكنز ميديسن في الولايات المتحدة، وذلك لمناقشة مواضيع تسهم بتعزيز سلامة المرضى وترتقي بجودة الرعاية الصحّية المقدّمة في المملكة.

وعُقدت النسخة السادسة على مدار يومي 12 – 13 يناير، والتي تُقام منذ نسختها الأولى بالتعاون مع معهد آرمسترونغ لسلامة المرضى والجودة التابع لجونز هوبكنز ميديسن. وكانت الندوة لهذا العام هي الأولى التي تضمّ مرضى وأعضاء من المجالس الاستشارية للمرضى وعائلاتهم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

وفي معرض حديثه عن هذا الحدث، قال الدكتور دانييل ريغامونتي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: “تُعدُّ ندوة سلامة المرضى واحدةً من أكبر الفعاليات وأهمها التي يُنظّمها المركز. ونحن نؤمن أن التركيز على سلامة المرضى سيتيح لنا إحداث تأثير إيجابي وملموس على مستويات الرعاية الصحية المُقدّمة لهم ضمن المركز وفي أنحاء المملكة”.

وتجمع هذه الفعالية السنوية نخبة من الخبرات التي تزخر بها مختلف مؤسّسات المملكة، بما فيها وزارة الصحة ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والمركز السعودي لسلامة المرضى والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، بالإضافة لجونز هوبكنز ميديسن في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قالت باولا كينت، أخصائية في سلامة المرضى في جونز هوبكنز ميديسن: “أنا سعيدة بما شهدته خلال مشاركتي في مختلف دورات هذه الندوة، حيث رأيت عن كثب ما يتمتع به طاقم عمل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي من إمكانات كبيرة، وكذلك خبراء الرعاية الصحية الحاضرين، والذين لم يدّخروا جهدًا في المشاركة وهذا يمنحني شعورًا بالامتياز والفخر، إذ أتيحت لي فرصة التعلّم وكسب الخبرات من أصدقائي وزملائي في المملكة العربية السعودية، وهذه خبرات سأحرص على نقلها ومشاركتها حيثما أمكنني ذلك”.

وتضمّنت الندوة لهذا العام جلسة خاصّة لاستعراض مجموعة واسعة من الدراسات والأنشطة التي يتمّ العمل عليها حاليًا في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. وتمّ اختيار مشروع لين سيكس سقمة لتحسين وقت انتظار مرضى الأورام لإدارة العلاج الكيماوي كأفضل مشروع مُقدّم.

وتناولت الندوة مواضيع مختلفة ضمن العديد من التخصّصات باعتبار أن سلامة المرضى هي مسؤولية تقع على عاتق كل من يعمل في منشآت الرعاية الصحية، لذا سلطت مشاركات الحاضرين الضوء على العديد من الجوانب التي تتراوح ما بين تحسين الجودة والموارد البشرية.

وبدورها، قالت شانتيل كوبيدو، مسؤولة تنسيق مناوبات التمريض لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: “حظيت بفرصة للمشاركة في النسختين الأولى والثانية من الندوة، إضافةً إلى النسختين الخامسة والسادسة”.

وأضافت: “كانت أول نسختين من الندوة حول المبادئ الرئيسية لسلامة المرضى والتي قدّمها لنا خبراء من معهد آرمسترونغ، وكان ما قدّمته الندوة حينها شيئًا ضروريًا ومطلوبًا، حيث كان لا يزال هذا المفهوم حديث العهد في المملكة العربية السعودية. واليوم، أصبح جونز هوبكنز ميديسن من الأسماء الرائدة في تقديم معلومات متطورة حول هذا الموضوع، كما شهدنا انطلاق مؤسّسات داخل المملكة تقوم بمنح شهادات الاعتماد وتدريب الخبرات الاستشارية في هذا المجال. وأنا متأكّدة أنّ الندوة القادمة ستّبرز أسماء مزيد من المؤسّسات السعودية التي تُقدّم التوجيه التنظيمي”.

المشاريع الثلاثة الفائزة في الندوة السنوية السادسة لسلامة المرضى لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

– المركز الأوّل: مشروع لين سيكس سقمة لتحسين وقت انتظار مرضى الأورام لإدارة العلاج الكيماوي

سلام أبو غيدة، عصام أبوالجابر، محمد حبيب، هدى السيد أحمد ، د. نفيسة الفارس، د. سامر أبوشليح، أماندا نيكم، بترونيلا بيزويدنهاوت، جوشوا شارب، باتريشا مارتن

– المركز الثاني: تطوير التدخل المُبكّر للوقاية من التدهور السريري السابق للسكتة القلبية لدى المرضى خارج وحدات العناية المركزة: مبادرة تحسين جودة

عصمت عبد الهادي، د. سعد الحسنية، ياسر عابد، د. هادي عنزي، د. أحمد جميل، د. هيثم مرار، د. محمد قطري، ثريا سبليني، هالة كيروز، حليمة طلاق، حسن حمادي، عبد الله المحمدي، أحمد الصقر، كاثرين نورتون، عبدالعزيز أبو غريبة

– المركز الثالث: التبليغ عن الحوادث لتحسين الجودة وسلامة المرضى في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

حياة مشكب، ديفيد بانتينغ، د. سعيد اليامي، علي أبندي، كاثرين هانت

ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، شركة طاقة رائدة عالميًا، وشركة جونز هوبكنز ميديسين، إحدى أبرز الأنظمة العالمية في المجال الأكاديمي والطبي. ويهدف المركز الطبي إلى أن يوفر لموظفي أرامكو السعودية والمستفيدين من نظام الرعاية الصحية العائد له رعاية طبية متكاملة تحمل سمة الابتكار و تركز على الاهتمام بالمريض.

