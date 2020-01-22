

نيويورك 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء طرفي النزاع في ليبيا للتوصل في أقرب وقت ممكن لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.

وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد حول ليبيا إن أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

ومن المفترض أن تتشكل هذه اللجنة العسكرية التي تم الاتفاق على تشكيلها في قمة برلين من خمسة أعضاء يمثلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس وخمسة أعضاء يمثلون قوات المشير خليفة حفتر، ومهمتها تحديد سبل تعزيز وقف الأعمال العدائية بين الطرفين.

// انتهى //

04:08ت م

0316





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / مجلس الأمن الدولي يدعو طرفي النزاع في ليبيا للتوصل سريعا لوقف لإطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.