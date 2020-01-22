

نيويورك 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم بنتائج مؤتمر السلام بشأن ليبيا الذي عقد في برلين يوم الأحد الماضي، وعدها خطوة أولى كبرى، وقال إن تصديقا من جانب مجلس الأمن سيكون مهما للغاية.

وأوضح جوتيريش أن الضغط من جانب المجتمع الدولي على الطرفين المتحاربين في ليبيا يعد أساسيا لضمان تنفيذ خارطة الطريق لتتحول الهدنة إلى وقف لإطلاق النار وعملية سياسية حقيقية.

ونوّه إلى وجود بعض الخروقات للهدنة، مشيرا إلى أنها رغم ذلك كانت في مواقع محددة.

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كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بنتائج قمة برلين بشأن ليبيا ويدعو لتصديق مجلس الأمن عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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