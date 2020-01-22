رياضي / نابولي يتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا على حساب لاتسيو



نابولي 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

أقصى نابولي فريق لاتسيو حامل اللقب من الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه عليه بهدف يتيم اليوم ليكون أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.

وسجل لورنتسو إينسيني هدف الفوز لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة الثانية، في مباراة شهدت حالة طرد لكل من الفريقين وإهدار ركلة جزاء في الشوط الأول.

ويلتقي نابولي، المتوج باللقب في خمس مناسبات آخرها سنة 2014، في نصف النهائي مع إنتر أو فيورنتينا اللذين يلتقيان الثلاثاء المقبل.

ويحل يوفنتوس ضيفا على روما في ربع النهائي الآخر غدا فيما يستقبل ميلان فريق تورينو الأربعاء المقبل.

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02:15ت م

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