مسام يعلن انتزاع أكثر من 1200 لغم في اليمن في أسبوع

الأربعاء 22 يناير 2020

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" أنه انتزع 1,286 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2020م زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا.

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وقال المركز في بيان، انه انتزع 11 لغمًا مضادة للأفراد و354 لغمًا مضادًا للدبابات و13 عبوة ناسفة و908 ذخائر غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر.

وأشار الى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 124,286 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.