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الجيش اليمني يدك تعزيزات ميليشيا الحوثي شمال نهم

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الجيش اليمني يدك تعزيزات ميليشيا الحوثي شمال نهم

الأربعاء 22 يناير 2020

دكت مدفعية الجيش الوطني، الثلاثاء، تجمعات وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية شمال مديرية نهم (شرق صنعاء)، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مدفعية الجيش الوطني دمرت آليات قتالية وأطقماً عسكرية كانت تحمل تعزيزات بشرية تابعة للميليشيات الحوثية شمال سلسلة جبال جرشب التابعة لمديرية نهم، وأسفر القصف عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.

 

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ويخوض الجيش الوطني معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات القتال في مديرية نهم لليوم الخامس على التوالي، تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية آخرها سلسلة جبال جرشب.

 

وأكد المصدر أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الميليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر كبيرة في المعدات القتالية.

 

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدّم ثابت الجيش الوطني، وارتباك في صفوف الميليشيات الحوثية إثر الضربات القوية والمباغتة.

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