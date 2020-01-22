شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تجريبي لصافرات الإنذار بالدمام اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار بمدينة الدمام في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم؛ للتأكد من جاهزية النظام، وسيتم لاحقا إجراء التجربة على باقي صافرات الإنذار في مدن ومحافظات المنطقة.

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