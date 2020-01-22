شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل تبحث نظم المعلومات الجغرافية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

افتتح وكيل أمين أمانة الشرقية المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، ورشة عمل نظم المعلومات الجغرافية والتي تنظمها الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بأمانة المنطقة الشرقية تحت مسمى «ورشة عمل لنظم معلومات الزمان والمكان والاستشعار عن بعد»، وذلك صباح أمس بأحد فنادق الدمام.

وافتتح م. بخرجي الورشة بالتعريف بنظم المعلومات الجغرافية وأهميتها في حياتنا اليومية وفي عمل الأمانة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن الورشة تستهدف العمل بآلية الربط لكافة البيانات المكانية للتسهيل في عملية التخطيط واتخاذ القرار المناسب.

وبدأت الورشة من خلال المحاضرة التي ألقاها مدير المشروع في الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بأمانة المنطقة الشرقية د. سلطان السلطان، والفريق الياباني المكون من الاستشاري ماسارو فيجيتا وباسكوني أوكوبو، حيث تناولت المحاضرة نبذة عن مشروع لتطوير منظومة المعلومات المكانية والزمانية لإدارة المدن والمناطق، حيث تقلل هذه البرامج من التكلفة المالية وتخدم في تطوير الخدمات وتطوير القدرات البشرية الوطنية والذكاء الاصطناعي الخاص بتطوير المدن.

وتستمر الورشة حتى اليوم الأربعاء، حيث ستتخللها محاضرات تطبيقية وكذلك استعراض التجارب اليابانية في هذا المجال بغرض الاستفادة منها، فيما ستتخلل الورشة مناقشات مفتوحة بين المحاضرين والحضور والذين يصل عددهم قرابة 50 مشاركا من الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة من ذوي الاختصاص.