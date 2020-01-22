شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد: النظام الجديد للجامعات مكنها من الانطلاق لآفاق واسعة والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما يحظى به قطاع التعليم والبحث العلمي من دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة -أعزها الله-، مبينا أن نظام الجامعات الجديد منح الجامعات الأدوات والتمكين للانطلاق نحو آفاق واسعة لأداء رسالة الجامعات باعتبارها صروحا علمية تسهم في دعم وتنمية البحث العلمي والابتكار، وتشارك المجتمع المحيط بها إيجاد الحلول للمعضلات المختلفة، وتخرج الكوادر المؤهلة للمساهمة في التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف د. محمد السقاف، بعد صدور قرار تكليفه من مجلس أمناء الجامعة برئاسة سمو وزير الطاقة.

وأكد سموه على أهمية مواصلة العمل المؤسسي الذي رسخته قيادات الجامعة منذ تأسيسها، واستمرار العمل على استدامة موارد الجامعة عبر تنمية الاستثمارات، لا سيما مشروعات منسوبي الجامعة، متمنيا للدكتور السقاف التوفيق في مهام عمله.

من جهته، عبر رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف د. محمد السقاف، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على كلمات سموه وتوجيهاته الكريمة، مبينا أن ما تفضل به سموه، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الأمناء، ستكون دافعا له لأن تواصل الجامعة تميزها على مختلف المستويات، وأن تحقق رؤية القيادة الرشيدة -يحفظها الله- عبر ما أقرته من أنظمة وتشريعات لدعم وتمكين الجامعات.