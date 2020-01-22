شكرا لقرائتكم خبر عن سفلتة 5 أحياء وشوارع في الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

تفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، ورئيس المجلس البلدي خالد العنزي، وعدد من مقاولي المشاريع بالبلدية مؤخرا، المشاريع الحالية بالمحافظة؛ وذلك للاطلاع على آخر مستجدات مشاريع السفلتة والتأكد من سير العمل وعدم وجود أي عقبات تعرقل سير المشروعات.

حيث شملت الجولة الوقوف على مشروع سفلتة مخططات الأحياء والذي سيتم الانتهاء منه قريبا، وتجري الآن سفلتة حي الفيصلية، وحي المروج، وحي الشاطئ، وحي النزهة، وشارع الأمير سلطان. وشدد المهندس الحميداني على مقاولي المشاريع العمل بالشكل الصحيح وفق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والاستفادة منها في أقرب وقت.

وأثنى رئيس المجلس البلدي خالد العنزي، على جهود البلدية المبذولة في تنفيذ المشاريع التي تخدم المحافظة وتصب في المصلحة العامة لخدمة الوطن.