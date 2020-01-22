شكرا لقرائتكم خبر عن سفلتة 5 أحياء وشوارع في الخفجي والان نبدء بالتفاصيل
حيث شملت الجولة الوقوف على مشروع سفلتة مخططات الأحياء والذي سيتم الانتهاء منه قريبا، وتجري الآن سفلتة حي الفيصلية، وحي المروج، وحي الشاطئ، وحي النزهة، وشارع الأمير سلطان. وشدد المهندس الحميداني على مقاولي المشاريع العمل بالشكل الصحيح وفق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والاستفادة منها في أقرب وقت.
وأثنى رئيس المجلس البلدي خالد العنزي، على جهود البلدية المبذولة في تنفيذ المشاريع التي تخدم المحافظة وتصب في المصلحة العامة لخدمة الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر سفلتة 5 أحياء وشوارع في الخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.