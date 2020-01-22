شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «التأهيل» يغلق 37 محطة وقود «جزئيا» والان نبدء بالتفاصيل

‏ ‏قامت بلدية غرب الدمام متمثلة ‏بلجنة متابعة تأهيل محطات الوقود في البلدية بإشعار محطات الوقود بنطاق التخديم لبلدية غرب الدمام والبالغ عددها 73 محطة بضرورة المبادرة وتحسين وتأهيل المحطة التابعة لهم، وذلك لإيجاد بيئة تنافسية بين المحطات لتقديم أفضل الخدمات في محطات الوقود.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني، ‏أن البرنامج يهدف للتأكد من قدرة وكفاءة المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة وفقا لمعايير وأسس التأهيل المعتمدة، تماشيا مع أهداف برنامج التحول الوطني.

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وأكد القحطاني أنه تم إغلاق 37 محطة إغلاقا جزئيا؛ لعدم الاستجابة لبرنامج التطوير وتجري متابعتها من قبل اللجنة المعدة من قبل البلدية.

فيما تم ‏تجاوب 25 محطة بالمبادرة بالتأهيل والتطوير، حيث قامت البلدية بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة والمتعلقة بمحطات الوقود لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المبادرين والمتقدمين بطلب التراخيص للمحطات ضمن برنامج التأهيل.

وأكد رئيس البلدية أن العمل جارٍ في البرنامج حتى يتم تأهيل وتطوير جميع المحطات الواقعة في نطاق البلدية.