شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث العلاقات مع السودان والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أوجه العلاقات بين البلدين. كما بحث الطرفان، خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه من البرهان، عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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