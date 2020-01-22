شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شاحنة إغاثة من مركز الملك سلمان لليمن والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 20 شاحنة إغاثية في الفترة من 14 يناير إلى 18 يناير الجاري تحمل على متنها 62,500 كرتون من التمور تزن 500 طن، تستهدف محافظات مأرب، وتعز، والبيضاء، وعمران، والحزم. وتأتي هذه المعونات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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