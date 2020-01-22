شكرا لقرائتكم خبر عن 93 متحدثا بالمؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2020 والان نبدء بالتفاصيل

تعقد كلية طب الأسنان والجمعية السعودية لطب الأسنان بجامعة الملك سعود، المؤتمر السعودي العالمي الحادي والثلاثين لطب الأسنان خلال الفترة 23 - 25 يناير الجاري، بمدينة الرياض، تحت رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

» تخصصات صحية

واستقطبت اللجنة العلمية للمؤتمر هذا العام 93 متحدثا محليا ودوليا بعدد 113 محاضرة علمية تخصصية من خلال 26 جلسة علمية، يقدمون خلالها آخر ما توصلت إليه الأبحاث والعلوم في مختلف تخصصات طب الأسنان، كما ستقام 28 ورشة عمل مصاحبة للبرنامج العلمي للمؤتمر الذي تم اعتماده بعدد 24 ساعة من هيئة التخصصات الصحية بالمملكة.

» تعاون دائم

وأشار رئيس المؤتمر عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود د.محمد الرفاعي، إلى التعاون الدائم بين الكلية والجمعية السعودية لطب الأسنان منذ إنشاء الجمعية ومقرها الكلية، مؤكدا أن المؤتمر هو أحد ثمار هذا التعاون العلمي والتنسيقي بينهما، ويعد الحدث العلمي الأبرز الذي يقام سنويا منذ أكثر من ثلاثين عاما، وينتظره الباحثون والمختصون والعاملون في مجالات طب الأسنان؛ للاطلاع عن كثب على آخر المستجدات العلمية والبحثية والفنية والعلاجية في طب الأسنان.

» سياحة علمية

وأضاف: إن المؤتمر يعـد سياحة علمية للقادمين من خارج العاصمة لحضور فعالياته، وهو إضافة إلى الفعاليات الأخرى المتعددة في مدينة الرياض العامرة بالإخوة الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، لا سيما أنه يعد المؤتمر الأكبر في طب الأسنان بالمملكة، ومن أعرق مؤتمرات طب الأسنان بالخليج والعالم العربي.

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» تنمية المعارف

وبين أن المؤتمر يستهدف تنمية وتحديث التحصيل المعرفي للعاملين في مجالات طب الأسنان، مؤكدا أن ذلك يعكس مدى الاهتمام والدعم اللامحدود اللذين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، للعلم والتعليم.

» برامج متخصصة

بدوره، أوضح رئيس اللجان المنظمة للمؤتمر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان د.خليل العيسى، إلى أن هناك 6 مسارات مختلفة للجوائز البحثية سيتم التنافس عليها من قبل المشاركين بالمؤتمر لهذا العام، ومن بين هذه المسابقات الشراكة مع القسم السعودي للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان «IADR».

» شركات عالمية

وأفاد بأن المعرض المصاحب هذا العام سيكون على مساحة 3700 متر مربع، وسيشارك فيه 144 شركة طبية وعالمية وتعليمية بأكثر من 1200 ماركة عالمية في مجالات طب الأسنان المختلفة.

يذكر أن المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان هذا العام يعقد بشراكة علمية مع ثلاث عشرة جمعية علمية تخصصية محلية ودولية امتدادا لتعاونها العلمي مع الجمعية السعودية لطب الأسنان.