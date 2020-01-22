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افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة

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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي الأحد الماضي، أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة، وذلك لاستقطاب وتلبية احتياجات الأفرع من العنصر النسائي.

وقدم مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة اللواء الطيار عماد العيدان لرئيس هيئة الأركان العامة شرحا عن إجراءات مراحل القبول، والأماكن التي ستعمل فيها المرأة في القوات المسلحة.

وسلم اللواء العيدان الفريق أول الرويلي في نهاية الزيارة هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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