شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد أكاديمي دولي لـ«العلوم التطبيقية» بأم القرى والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن ASIIN هي منظمة اعتماد ألمانية متخصصة في منح شهادات الاعتماد الأكاديمي لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا لتخصصات العلوم الطبيعية، والرياضيات، والهندسة والحاسب الآلي، وذات خبرة طويلة في مجال اعتماد البرامج الأكاديمية.
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