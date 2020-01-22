"اليوم" تهنئ

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وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة..

تهنئ ”الخليج 365” الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل بتعيينه على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كما تهنئ المرقين وهم: عبدالله بن إبراهيم بن محمد الغملاس إلى وظيفة «مستشار إيرادات» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية، وخليل بن عثمان بن عبدالعزيز الثابت إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية، ومنصور بن محمد بن عبدالرحمن البازعي إلى وظيفة «مستشار لشؤون النقل» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة النقل، وترقية خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشريهي إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الإعلام، والمهندس حمد بن إبراهيم بن حسن الحماد إلى وظيفة «مستشار تقنية معلومات» بالمرتبة الخامسة عشرة في مركز المعلومات الوطني، وعبدالله بن فهد بن ناصر الأحمد إلى وظيفة «أمين عام محكمة» بالمرتبة الرابعة عشرة في المحكمة العليا، وصالح بن سليمان بن محمد الزبن إلى وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية، وسليمان بن سعود بن سليمان المرجان إلى وظيفة «مدير عام إدارة الحسابات العامة» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية، وصالح بن ناصر بن إبراهيم الخزيم إلى وظيفة «مستشار ميزانية» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية، ووجدي بن عبدالرؤوف بن عارف بري إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة النقل، والمهندس سعد بن خضران بن نويحي الحربي إلى وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة النقل، ومحمد بن سليمان بن عبدالله الجار الله إلى وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الرابعة عشرة في المجلس الأعلى للقضاء، ووليد بن عبدالرحمن بن عبدالله المهوس إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة في المجلس الأعلى للقضاء، وسعد بن عيد بن محمد المالكي إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة في النيابة العامة.