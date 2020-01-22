شكرا لقرائتكم خبر عن جواز التعاقد لأعمال بعض الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة «25» من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 49» وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: «يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقا لما تحدده اللائحة»، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «6 / 2» وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

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