شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم اجتماعي مع تونس والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «8 / 2» بتاريخ 15 / 3 / 1441هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

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