شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية نقل جوي مع جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي، ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «20/ 4» وتاريخ 28-3-1441هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.

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