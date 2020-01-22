شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

نوه مجلس الوزراء بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات، مما يعكس اهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، وحرصه -أيده الله- على كل ما يسهم في غرس أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، ويحقق المصلحة العامة في المكتسبات التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية.

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