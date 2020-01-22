شكرا لقرائتكم خبر عن علاقات دبلوماسية مع زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل
فوض مجلس الوزراء صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية زيمبابوي على مستوى «سفير».
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