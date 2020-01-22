بـ75 عاما.. مصر تخطف لقب أكبر لاعب كرة قدم في العالم من اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت كرة القدم المصرية في خطف لقب أكبر لاعب في العالم من اليابان، بعد قيد عز الدين بهادر في صفوف فريق 6 أكتوبر الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة المصري.

وكان نادي يوكوهاما الياباني يمتلك أكبر لاعب في العالم، وهو كازويوشي ميورا، الذي يبلغ من العمر 53 عاما، وقام بتجديد تعاقده قبل أيام قليلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن بهادر الذي وقع لنادي 6 أكتوبر، الثلاثاء، يبلغ من العمر 75 عاما.

Advertisements

وحرص وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على استقبال اللاعب لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويستعد بهادر لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات خلال الفترة المقبلة.



