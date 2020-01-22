الجبير : على قطر تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب

2020-01-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قطر بتغيير سلوكها ودعمها للإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمة الجبير أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، حيث شدد على أن المملكة دولة ذات سيادة ولا تقبل أن تحاضر الدول الأوروبية عليها، موجهًا رسالته إليهم: “معلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات”.

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قطر تدعم الإرهاب:

وبات من المؤكد أن لقطر علاقات راسخة بالإرهاب من خلال إيواء وتمويل الدوحة لعدد من الجماعات الإرهابية سيئة السمعة في العالم والمنطقة، لتصبح قطر دولة راعية للإرهاب تهدد الأمن العالمي.

وقبل أيام، دعا الكاتب الأمريكي جوردان كوب، في مقال له في مجلة “ذا فيدراليست”، الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسميًّا بأن قطر دولة راعية للإرهاب، تقوم بتقديم الدعم والتمويل للجماعات الإرهابية التي تهدد المصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وحث كوب في مقاله وزارة الخارجية الأمريكية على أن تسمى الأمور بمسمياتها وتصنف قطر كدولة راعية للإرهاب، كما صنفت واشنطن دولًا أخرى “قدمت مرارًا وتكرارًا دعمًا للأعمال الإرهابية الدولية”.

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