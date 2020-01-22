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عدن - ياسمين التهامي - رصد سكان محليون في الفلبين أفعى الكوبرا شديدة السمية بعد ابتلاعها أفعى بايثون بأكملها، في مشهد مثير للرعب والدهشة.

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الكوبرا تبتلع أفعى ضخمة وتنتهي بكارثة مرعبة.. شاهد ‘‘فيديو لأصحاب القلوب القوية فقط‘‘



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وتبين أن الكوبرا ابتلعت فريستها بالكامل، في حقل للأرز جنوب البلاد.

وقام السكان المصابون بالهلع، الذين شهدوا العديد من لدغات الكوبرا في السنوات الأخيرة، بضرب الأفعى السامة حتى نفوقها. ثم قطعوها ووجدوا أفعى بداخلها.

وقال أحد القرويين: "يوجد الكثير من الأفاعي في منطقتنا، لكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها كوبرا تبتلع أفعى بايثون".



وبعد قتل الكوبرا، قدّروا أن طولها يبلغ زهاء 12 قدما (3.66 متر)، حيث كانت أفعى بايثون أقصر نوعا ما، وتراوح طولها بين 6 و8 أقدام (1.8 و2.44 متر).

ووقعت الحادثة الغريبة في قرية نائية بالقرب منKibalawan، في جزيرة مينداناو جنوب الفلبين. وحذر المسؤولون السكان من الثعابين في الحقول المجاورة.

المصدر: ديلي ميل