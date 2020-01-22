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عدن - ياسمين التهامي - استطاعت عروس مصابة بشلل أن تفاجيء الحضور يوم زفافها بأنها قادرة على المشي في مشهد مؤثر.

وكانت العروس تعرضت لحادث مروع، وأخبرها الأطباء بأنها لن تكون قادرة على السير مرة أخرى طوال حياتها.

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شاب يتزوج عروس مشلولة.. وقبل ليلة الدخلة بلحظات كانت المفاجأة الصادمة! (صور)



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وأصرت العروس والتي تدعى شانيل ويمبيش على أن تتمكن من السير مرة أخرى بعزيمة وإصرار؛ حيث أنها كانت مؤمنة وقادرة على قبول ما حدث لها.

وقالت العروس حسب صحيفة ” ميرور ” إنها قضت عشرة أسابيع في المستشفى قبل خروجها منها لمواصلة علاجها الطبيعي في المنزل والتعود على الحياة عبر كرسيها متحرك، وركزت على تعلم المشي مرة أخرى، فتمكنت، بعد خمسة أشهر فقط من إصابتها ، من تحريك أصابع قدميها، لتتلقى تدريب على مشي قاسية لتكون قادرة على المشي مرة اخرى في حفل زفافها.

وتلقت العروس علاج مكثف لمدة ساعتين في الأسبوع لمدة ستة أشهر قبل يوم الزفاف لتكون قادرة على مفاجأة الجميع.