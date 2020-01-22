وكيل وزارة التعليم يحدد ضوابط حركة التنقل.. والنتائج: 9 شعبان

قال وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية أمين نعمان، إن الوزارة فتحت اليوم الثلاثاء، باب التقديم على حركة التنقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات، عبر نظام “نور”، وذلك حتى يوم 26 جمادى الآخر، على أن يتم إعلان نتائج الحركة يوم 9 شعبان المقبل.

وأضاف وكيل الوزارة لـ”الإخبارية”، إن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، يوجه دائمًا باتخاذ جميع الإجراءات التي تحقّق الرضا والاستقرار النفسي التي تعين المعلمين على الإبداع والعطاء؛ لكونهم حجز الزاوية في العملية التعليمة، ومن ضمنها “خدمة النقل الخارجي والداخلي”، حيث تضمنت توجيهات الوزير تشكيل لجنة إشرافية من قطاعات الوزارة لتنفيذ حركة النقل.

وتابع “نعمان”، إن معايير حركة التنقل معروفة ومعلنة في جميع الإدارات التعليمية، وتشمل “سنة التقديم والمعدل التراكمي وعام التخرج والإداء الوظيفي ونسبة الحضور والغياب والتميز في التعليم”، على أن يكون الاحتياج في الإدارات التعليمية هو المعيار الرئيسي. مشيرًا إلى السماح بنقل تخصصات أخرى أضيفت هذا العام، على أن تتم حركة التنقل بشفافية تامة.