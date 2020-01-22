هيئة الترفيه: تمديد فعاليات “ونتر وندرلاند” الرياض شهرين إضافيين

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، تمديد عروض مدينة الألعاب «وينتر وندر لاند» إلى 18 مارس المقبل، لافتة إلى إمكانية شراء التذاكر من خلال التطبيق، أو موقع موسم الرياض. وعبر الحساب الرسمي لفعاليات «شتاء الرياض» على «تويتر»، أعلنت هيئة الترفيه، تمديد فترة فعاليات «وينتر وندر لاند» إلى 18 من شهر مارس المقبل، وذلك حتى يتسنى للكثيرين الاستمتاع بأوقات الشتاء الجميلة. ومن خلال الفعاليات التي تقدمها «وينتر وندر لاند»، تحولت الرياض إلى مسرح مليء بالعروض المبهرة؛ لتصبح وِجهة البهجة والسعادة للراغبين في الاستمتاع بالمعارض والفنون والحفلات العالمية، وقد راهنت الهيئة العامة للترفيه على أن تفوق فعاليات «وينتر وندر لاند» خيال الكثيرين.