بيان من شرطة الشرقية بشأن إطلاق مواطن النار على مركبة ومقتل فتاة وإصابة اثنتين

صرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية أوقفت صباح أمس مواطناً ثلاثينياً بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران ، أسفرت عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر وإصابة قائد المركبة من الجنسية الهندية .

وقام المختصون بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.