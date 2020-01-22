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بيان من شرطة الشرقية بشأن إطلاق مواطن النار على مركبة ومقتل فتاة وإصابة اثنتين

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صرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية أوقفت صباح أمس مواطناً ثلاثينياً بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران ، أسفرت عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر وإصابة قائد المركبة من الجنسية الهندية .

وقام المختصون بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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