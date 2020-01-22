مطار الملك خالد بالرياض يطلق خدمة “واتس آب” تفاعلية للاستعلام عن تفاصيل الرحلات

أطلق مطار الملك خالد الدولي بالرياض خدمة “واتس آب” تفاعلية للاستعلام عن الرحلات. وقال المطار إنه أول مطار في العالم يستخدم هذه الخدمة التفاعلية للرد على استعلامات المسافرين بشكل مبسط وأسرع من خلال “واتس آب”.

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق “واتس آب” إلى الرقم “00966920020090” ، متضمنة إحدى هذه المعلومات (رقم الرحلة او اسم الوجهة أو اسم الناقل، أو علم الدولة)، ليصلك رد بمعلومات عن الرحلة.