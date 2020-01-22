إطلاق مركبات الأجرة الجديدة من مطار الملك خالد

يرعى وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر اليوم، حفل تدشين مركبة الأجرة الجديدة، حيث يتخذ التدشين من الصالة رقم 5 مُنطلقا له بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور رئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالإله المنصوري ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح.

نجاح الشراكة مع هيئة السياحة

أوضح الجاسر أن إطلاق مثل هذه المشاريع التطويرية يأتي مواكبة لما تحظى به المملكة من مكانة على المشهد الدولي، ومن بينها ترأسها واستضافتها لاجتماعات مجموعة العشرين G20، وإطلاقها للتأشيرة السياحية التي شجعت آلاف السياح على القدوم إلى المملكة جوّاً للتعرّف على إمكاناتها ومقوماتها السياحية الهائلة.

وبين الجاسر في حديثه أن كل قادم إلى المملكة عبر منافذها الجوية سيشهد قفزة جديدة في خدمات النقل، ومن بينها توفير مركبة الأجرة الجديدة المعززة بأحدث التقنيات الكفيلة برفع الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز ثقة زوار المملكة وقاصديها من شتى أنحاء الأرض، مثنيا في حديثه على نجاح الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والعمل كفريق واحد في منظومة النقل بين هيئة الطيران المدني والهيئة العامة للنقل.

مركبات خدمية متطورة

بين رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، أن تدشين مركبة الأجرة المطوّرة لا يقتصر على تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة والخصائص الداخلية فيها، بل يتعداها إلى توفير مركبات خدمية عالية التطور بهوية واحدة تتخذ من درجة محددة من اللون الأخضر بصمة تميزها، كما تشتمل تجهيزاتها الداخلية الحديثة على مميزات عديدة من بينها خاصية السداد الإلكتروني للأجرة للتيسير على العملاء، مع اتصالها بالخرائط الذكية، وإمكانية الطلب الفوري عبر التطبيقات، كما ترتبط المركبات بتقنيات التتبع الحديثة لرفع مستويات الأمان، وقدرة التنبيه عند الطوارئ، وعرض بيانات السائق كاملة، مع وجود كاميرا لتوثيق مستويات الكفاءة والجودة في الخدمة حفظا لحقوق المستفيدين وتعزيزا لمبدأ التنافسية.

كما بين الرميح، أن التطوير جاء ليشمل الجدوى الاقتصادية المرتبطة بقيمة صناعة النقل في حياتنا اليومية، حيث صدر التنظيم المتعلق بالإعلان على وسائل النقل بالأجرة، ويتيح هذا فرصة كبيرة لتنويع مصادر الدخل مع تشريع فرص لا محدودة لإيصال رسالة المملكة إلى كل زائر، موضحا أن البداية وإن كانت من المطارات، إلا أنها ستنتقل قريبا لتشمل كافة خدمات الأجرة، بما يحقق تطلعات المجتمع السعودي، الذي أثرى القائمين على النقل برؤاه ومقترحاته.

التجهيزات الفنية الجديدة للمركبات

بيانات عن السائق

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نظام ملاحي

سداد وتقييم إلكتروني

واي فاي

شاشة أمامية وخلفية مزودة بعداد إلكتروني لاحتساب الأجرة

محتوى تعريفي عن السعودية متعدد اللغات

طابعة فواتير

بيانات عن المركبة والمنشأة

جهاز تتبع مرتبط بمنصة «وصل»