538 برنامجا تدريبيا خلال الفصل الدراسي الثاني بتعليم مكة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حزمة من البرامج التدريبية التي تستثمر الطاقات البشرية لأداء مهني أمثل مع حلول الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1440- 1441، حيث شملت البرامج مسارات تدريبية منوعة كمسار القيادة، ومسار الطفولة المبكرة، ومسار البرامج التخصصية المهنية، والبرامج التربوية، ومسار المبادرات، والتوطين والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، بالإضافة إلى مسار إدارات ومكاتب التعليم.

6966 ساعة تدريبية

بلغت الإحصاءات العامة للبرامج التدريبية 538 برنامجا خلال 1391 يوما و6966 ساعة تدريبية، فيما شمل متوسط عدد المستهدفات لبرامج التطوير المهني 16140، واحتوت البرامج التخصصية المهنية 42 برنامجا في129 يوما و645 ساعة تدريبية حيث يبلغ متوسط عدد المتدربات 1260. وقد بلغ إجمالي عدد البرامج التي استهدفت نواتج التعلم 32 برنامجا في 96 يوما و480 ساعة تدريبية وعدد متوسط المتدربات 960 متدربة.

البرامج المهنية

أوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث جميلة الرويثي، أنه قد بلغ مجموع البرامج التخصصية المهنية 42 برنامجا، جاءت كالتالي: 5 برامج مختصة بالعلوم الشرعية، و5 للغة العربية، و5 العلوم الطبيعية، و9 منها للرياضيات، و8 للدراسات الاجتماعية، و4 برامج للغة الإنجليزية و7 للتربية الأسرية فيما بلغت البرامج التي استهدفت نواتج التعلم 32 برنامجا، منها 30 برنامجا للمعلمات وبرنامجان للقائدات.

وبينت الرويثي أن الإحصاءات التفصيلية لبرامج إدارة التدريب والابتعاث بلغت 274 برنامجا خلال 823 يوما و4115 ساعة تدريبية، مشيرة إلى أن عدد البرامج الوزارية التدريبية قد بلغت 8 برامج خلال 243 يوما في 1215 ساعة تدريبية. كما بلغت إحصاءات البرامج التدريبية المعتمدة من إدارات التعليم 89 برنامجا خلال 282 يوما في 1410 ساعات تدريبية.