ساعتان فقط صلاحية وزير التعليم في تغيير دوام رمضان

فيما كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن نية الوزارة تحديد وقت مناسب للدوام المدرسي لأولياء الأمور خلال شهر رمضان المقبل بعد إجراء استفتاء، مبينا في لقائه مع الزميل عبدالله المديفر عبر قناة روتانا خليجية، بأن رغبة الأهالي بأن يكون وقت بداية الدوام الساعة 6 صباحا، أكد الخبير التعليمي عوض الشمراني لـ«دوت الخليج» أنه من المتوقع إقرار بداية الدوام الساعة 8 لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بالجواز للوزير المختص إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها بما لا يتجاوز ساعتين فقط.

بيئة عمل محفزة

المادة 11 من اللائحة

بحسب المادة فتكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية 7 ساعات يوميا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساء، (عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية فيه 5 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الثالثة مساء).

المادة 12 من اللائحة

أجازت المادة بقرار من الوزير المختص إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية، ما يعني عدم إمكانية تقديم موعد بداية الدراسة إلى الساعة السادسة صباحا لكون بداية الدوام الرسمي في شهر رمضان يبدأ من الساعة 10 صباحا.

أكدت اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الخدمة المدنية على التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعززت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.

حركة النقل

صدرت توجيهات وزير التعليم يوم أمس ببدء التقديم على حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والمدارس للعام الدراسي 1441، واتخاذ الإجراءات المتبعة لتحديث بياناتهم عبر نظام نور.

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واشتملت الخطة الزمنية على البدء بفتح النظام لتحديث بيانات المدارس وشاغلي الوظائف، وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي اعتبارا من اليوم الثلاثاء 26/5/1441 وحتى تاريخ 26/ 6/1441، وطباعة استمارة النقل الخارجي والداخلي والتقارير التجميعية والتفصيلية خلال الفترة من 6 - 10/7/1441.

فترة الاعتراض

حددت الوزارة يوم 9/8/1441 موعدا لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي. وأضافت الوزارة أن فترة الاعتراض إلكترونيا على نتيجة حركة النقل الخارجي ستكون من 9 - 18/ 8/1441.

إعلان نتيجة الحركة

بحسب بيان للوزارة فسيتم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي، وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم، وفتح النظام لإدخال الرغبات في إدارات التعليم (للمنقولين خارجيا) خلال الفترة من 26 - 30/ 8/ 1441. كما تم تحديد يوم 19/ 10/ 1441 موعدا لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي، وفترة الاعتراض إلكترونيا على نتيجة حركة النقل الداخلي من 23/ 10- 2/ 11/ 1441، واعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي يوم 4/ 11/ 1441، وإخلاء الطرف والمباشرة للمنقولين خارجيا وداخليا يوم 26/ 12/ 1441.

رفع مستوى الجودة

تهدف الوزارة من عمليات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، والمساعدة لتطوير آليات العمل في حركة النقل الداخلي والخارجي في خطوة ترمي من خلالها الوزارة للحد من المشاكل التي قد تواجه الميدان فيما يتعلق باحتساب النمو، وتحديد الاحتياج المتوقع للعام الدراسي المقبل بشكل دقيق يتناسب مع جميع الأوزان والخطط الدراسية المعمول بها.