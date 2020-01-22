756 ساعة تدريبية في أندية أحياء جدة

أطلق تعليم محافظة جدة أمس دورات تدريبية مجانية في المجال الرياضي، والتقني، والمهني، ومجال المعارف والمهارات الأساسية، بواقع 756 ساعة تدريبية، تلبي رغبات الطلاب والطالبات في أندية الأحياء بالتعاون مع شركة «تطوير» للخدمات التعليمية، وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وتهدف الدورات إلى تحسين مهارات ومعارف الطلاب والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل من خلال سلسلة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات الأربعة، كما تشمل المجال الرياضي تنفيذ دورات في ألعاب الجودو، وكرة قدم الصالات، وكرة الريشة الطائرة، والكاراتيه، وفي المجال التقني تُقدم دورات في البرمجة بلغة البايثون والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وفي المجال المهني تقدم دورات في الإسعافات الأولية وصيانة الجوالات، وفي مجال المعارف والمهارات الأساسية دورة الخط العربي، ويقدمها مدربون مختصون ذوو كفاءة عالية في التدريب من منسوبي تعليم جدة.

وأوضحت ممثلة أندية الحي للبنات بتعليم جدة إبتسام الردادي، أن الدورات التدريبية النوعية المقدمة للبنات في أندية الحي، تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات من خلال دورات تناسب احتياجاتهن بواقع 384 ساعة تدريبية تتمثل في 4 دورات في الريشة الطائرة، ودورتين في كرة السلة في المجال الرياضي، وفي المجال التقني دورة في الأمن السيبراني والبرمجة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي المجال المهني دورة في صيانة الجوال والتجميل الفن التشكيلي، وفي مجال المعارف والمهارات الأساسية دورة في الخط العربي، ودورة في اللغة الإنجليزية، إضافة الى العديد من الفعاليات المصاحبة في جميع الأندية، مشيرة الى أن الدورات مقدمة من مدربات متخصصات وبشهادات معتمدة، وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.