مسار إضافي بمشروع نفق التحلية

تحويل المسار
تم في 22 نوفمبر الماضي نقل الحركة المرورية من الطريق الرئيس لشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بجدة «التحلية» عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة، إلى طريق الخدمة لـ486 يوما، إذ تم إغلاق الطريق الرئيس في شارع التحلية وتحويل المسار إلى طريق الخدمة، لبدء أعمال حفر النفق في التقاطع مع طريق المدينة المنورة، إذ بدأت أمانة جدة في أعمال المشروع من ديسمبر 2018.
تحرير الحركة
يتضمن المشروع تنفيذ نفق على طريق التحلية عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة «شرق - غرب» بطول 650 مترا، يشمل مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل أزمنة التأخير، ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، إلى جانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.
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