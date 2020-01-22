توقعات بانخفاض الحرارة في تبوك لما دون الصفر

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري، أنه بناء على ما يرد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومنها المتغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة عن وجود انخفاض ملموس في درجات الحرارة واحتمالية وصول درجة الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي خلال الأيام القادمة. وأشار العمري إلى أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة وضعت خطة بعد موافقة واعتماد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتوجيهاته بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات أثناء أو بعد هطول الأمطار وتساقط الثلوج على المنطقة.
وأهاب الملازم أول العمري بالجميع سواء من أهالي المنطقة أو زائريها إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ومتابعة التحذيرات التي يصدرها عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
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