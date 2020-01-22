السعودية اليوم / الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بسويسرا



الجزائر 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

تولت الجزائر اليوم بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف رئاسة أعمال دورة العام 2020م لمؤتمر نزع السلاح برئاسة السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة رشيد بلباقي وباقي المنظمات الدولية بسويسرا.

وذكر بلباقي في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة بموقف الجزائر وجهودها في مجال نزع السلاح، موضحًا أن الجزائر ستعمل جاهدة على إرساء مناخ تسوده الثقة والهدوء الضروريان لضمان السير الحسن لأشغال المؤتمر".

وحثّ بلباقي الوفود كافة على تقبل الاختلافات واستغلال تكامل وجهات النظر لتجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الجماعية خدمة للأمن الشامل، داعيًا جميع الأطراف الفاعلة إلى الاستفادة من الأدوات التي يوفرها نظام المؤتمر وفرص الممارسات الجيدة والمبادرات القائمة من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

ووفقًا لمبدأ التناوب سيتولى رئاسة دورة 2020م على التوالي كل من الجزائر والأرجنتين وإستراليا والنمسا وبنغلاديش وبيلاروسيا.

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23:20ت م

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