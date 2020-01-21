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أجويرو يساهم في تعزيز وصافة السيتي بالبريميرليج

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نزل سيرجيو أجويرو بديلا ليسجل هدف فوز مانشستر سيتي 1-صفر على مستضيفه المكافح شيفيلد يونايتد ليعزز موقعه في المركز الثاني بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وحصل سيتي على ركلة جزاء في الشوط الأول أهدرها البرازيلي جابرييل جيسوس بعد أن تصدى الحارس دين هندرسون، المعار من مانشستر يونايتد، للكرة كما أنقذ ببراعة فرصة أخرى لرحيم سترلينج.

وشارك أجويرو بديلا على حساب جيسوس في الدقيقة 67 ولم ينتظر طويلا ليضع بصمته من متابعة لتمريرة كيفن دي بروين في الدقيقة 73.

وعاد مدافع سيتي إيمريك لابورت للتشكيلة الأساسية لأول مرة منذ تعرضه لإصابة في الركبة في أغسطس آب الماضي وغادر اللاعب الفرنسي الملعب قبل 12 دقيقة على النهاية.

ويملك فريق المدرب بيب جوارديولا 51 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر الذي تتبقى له مباراتان بينما يتفوق بست نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي يستضيف وست هام يونايتد الأربعاء.

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