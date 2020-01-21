شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشرقية توقف مواطناً أطلق النار على مركبة عائلية بالظهران والان نبدء بالتفاصيل
وقام المختصون بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.
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