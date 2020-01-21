شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بسويسرا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر بلباقي في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة بموقف الجزائر وجهودها في مجال نزع السلاح، أن الجزائر ستعمل جاهدة على إرساء مناخ تسوده الثقة والهدوء الضروريان لضمان السير الحسن لأشغال المؤتمر.
وحثّ بلباقي الوفود كافة على تقبل الاختلافات واستغلال تكامل وجهات النظر لتجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الجماعية خدمة للأمن الشامل، داعيًا جميع الأطراف الفاعلة إلى الاستفادة من الأدوات التي يوفرها نظام المؤتمر وفرص الممارسات الجيدة والمبادرات القائمة من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
ووفقًا لمبدأ التناوب سيتولى رئاسة دورة 2020م على التوالي كل من الجزائر والأرجنتين وإستراليا والنمسا وبنغلاديش وبيلاروسيا.
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