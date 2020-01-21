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الإطاحة بمطلق النار على مركبة عائلية في الظهران

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صرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية بأن الجهات الأمنية أوقفت صباح أمس، مواطناً ثلاثينياً بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران، أسفرت عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر وإصابة قائد المركبة من الجنسية الهندية.

واتخذ المختصون بالشرطة الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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