أضخم باكستاني يبحث عن زوجة بهذه المواصفات

يبحث أضخم رجل في باكستان، والذي يزن أكثر من 400 كيلوجرام، عن فتاة أحلامه شريطة ألا يقل وزنها عن 100 كيلوجرام.

وقال أرباب خيزر حياة، الذين يشتهر في باكستان بلقب "خان بابا"، إنه رفض نحو 300 فتاة لأنهن ضئيلات الحجم للغاية، ويكثف بحثه في الوقت الراهن عن فتاة أحلامه من ذوات "الوزن الثقيل" المفضل لديه، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وذكرت الصحيفة أن الرجل العملاق، الذي يبلغ طوله 183 سنتيمترا، يشترط أن تجيد زوجته المستقبلية فنون الطهي لتلبية نظامه الغذائي الذي يحتوي على 10000 سعرة حرارية يوميا، ويتضمن تناول 36 بيضة في وجبة الإفطار.



وأضاف خان بابا: "أريد أن أقابل امرأة تزن 100 كيلو على الأقل، وألا يقل طولها عن 180 سنتيمترا، حتى نبدو متناسبين".



ويعتقد الرجل القوي أن زوجته يجب أن تكون ضخمة حتى لا تتعرض للسحق.





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وأضاف بابا: "أحتاج إلى زوجة ثقيلة الوزن حتى لا أؤذيها. جميع النساء اللائي يرغبن في الزواج مني حتى الآن نحيفات للغاية".



وتابع: "والدي يريدان مني أن أتزوج، إنهما يريدان أن أنجب أطفالًا لكنني لم أجد الزوجة المناسبة، خلال السنوات السبع الماضية، كنت أبحث دون كلل عن الحب، وشاهدت ما بين 200 و300 فتاة، لكنهن كنّ دون المتوسط".





وذكر: "أنا أتجاوز 180 سنتيمترا ووزني يقارب نصف طن، لذلك لن نبدو زوجين عاديين إذا كانت الزوجة نحيلة".



ورغم التهامه كميات هائلة من الطعام يوميا - 3 كجم من اللحم وأطباق ثابتة من الأرز والخبز و5 لترات من الحليب - يصر خان بابا على أنه لا يعاني من مشاكل صحية، وأكد: "لا أعاني من أي مشاكل صحية، أنا سعيد بوزني".

وقال: "لقد حصلت على كثير من الحب والإعجاب من الناس هنا. لكنني لا أريد التوقف عن هذا الحد، أريد أن أصبح نجماً عالمياً".



