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احتجاز شخص بين كبينة مصعد وجدار في جدة

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2020-01-21

احتجاز شخص بين كبينة مصعد وجدار في جدة

تدخل الدفاع المدني لإنقاذه

متابعات الخليج 365 - جدة

أنقذ الدفاع المدني في جدة، شخصًا احتجز بين كبينة مصعد وجدار في مبنى سكني أثناء قيامه بعمل صيانة للمصعد.

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وأوضح المدني، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشخص تعرض لإصابة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث وإنقاذ الشخص المحتجز.

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