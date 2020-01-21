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2020-01-21 احتجاز شخص بين كبينة مصعد وجدار في جدة تدخل الدفاع المدني لإنقاذه متابعات الخليج 365 - جدة أنقذ الدفاع المدني في جدة، شخصًا احتجز بين كبينة مصعد وجدار في مبنى سكني أثناء قيامه بعمل صيانة للمصعد. Advertisements وأوضح المدني، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشخص تعرض لإصابة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث وإنقاذ الشخص المحتجز. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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