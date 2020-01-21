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مدني الشمالية يحذر من تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة

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2020-01-21

مدني الشمالية يحذر من تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة

تغيرات جوية وانخفاض في درجات الحرارة

متابعات الخليج 365 - الشمالية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية الجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ حيث تشير التوقعات إلى تغيرات جوية وانخفاض في درجات الحرارة، مساء اليوم الثلاثاء.

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وأكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، العقيد فهد بن الأسمر العنزي، أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أعدت خطة شاملة استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة، وتتضمن الجاهزية التامة ونشر دوريات السلامة في عدد من المواقع.

واختتم العنزي حديثه بأهمية اتباع ما يصدر من الدفاع المدني من تعليمات وإرشادات تتعلق بالحالة الجوية، متمنيًا السلامة للجميع.

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