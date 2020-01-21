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حادث مروري على طريق مكة – جدة السريع

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2020-01-21

حادث مروري على طريق مكة – جدة السريع

نتج عنه عدد من الاصابات

متابعات الخليج 365 - جدة

وقع حادث مروري، مساء اليوم الثلاثاء، على طريق مكة المكرمة- جدة السريع باتجاه مكة.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق، ونتج عنه عددٌ من الإصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

ولفت المركز إلى أن العمل جارٍ لإعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

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