فيديو.. ما قصة معنفة السليمانية جدة ؟

2020-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت فتاة مقطع فيديو لجارتها وهي تصرخ باستمرار؛ مما أثار فضولها واستنتجت أنها ربما تتعرض للتعذيب، وسط مطالب للجهات المختصة بمباشرة الحالة لمعرفة حقيقة ما يحدث.

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وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، مساء اليوم الثلاثاء، صوت صراخ من الجارة بشكل غريب يثير علامات الاستفهام بشأن أسبابه، وهو ما دفع معلقين للمطالبة بسرعة تدخل الجهات المعنية.

ودشن مواطنون ومقيمون وسمًا باسم “معنفة السليمانية جدة”، مشددين على ضرورة تدخل الحماية الاجتماعية لمعرفة كواليس الموقف والتوصل للحالة والوقوف على الملابسات، فيما رأى آخرون أن مثل هذه المشاكل تحدث ومجرد تصويرها يعتبر فضحًا لخصوصية الناس في منازلهم، فلا أحد يعلم ما يحدث خلف الجدران، وبدلًا من تداول المقطع يجب إرساله إلى الجهات المختصة لمباشرة الحالة ومعرفة الحقيقة فقط.

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