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حريق في موقع تخزين أخشاب بالرياض
الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أخمد الدفاع المدني في الرياض، حريقًا مساء اليوم الثلاثاء اندلع في موقع لتخزين الأخشاب والحديد بحي المنصورية.
وقال المدني في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورًا من عملية إخماد الحريق.
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