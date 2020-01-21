حريق في موقع تخزين أخشاب بالرياض

2020-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أخمد الدفاع المدني في الرياض، حريقًا مساء اليوم الثلاثاء اندلع في موقع لتخزين الأخشاب والحديد بحي المنصورية.

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وقال المدني في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا من عملية إخماد الحريق.

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