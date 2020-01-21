برعاية وزير النقل.. تدشين مركبات الأجرة الجديدة غداً في مطار الملك خالد بالرياض

يرعى وزير النقل المهندس صالح الجاسر غداً الأربعاء حفل إطلاق وتدشين مركبات الأجرة الجديدة، بالصالة 5 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض. وقال الوزير الجاسر إن مركبات الأجرة الجديدة مزودة بأحدث التقنيات الكفيلة برفع الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وبتعزيز ثقة زوار المملكة وقاصديها. من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، إن تدشين مركبة الأجرة المطوّرة يضمن توفير مركبات خدمية عالية التطور بهوية واحدة تتخذ من درجة محددة من اللون الأخضر بصمة تميزها.

وأضاف أن تجهيزاتها الداخلية بها مميزات عديدة، مثل خاصية السداد الإلكتروني والاتصال مع الخرائط الذكية وإمكانية طلبها عبر التطبيقات، إضافة إلى مزايا الأمان التي تشمل التنبيه عند الطوارئ وعرض بيانات السائق مع وجود كاميرا لتوثيق مستويات الجودة في الخدمة المقدمة. وأشار الرميح إلى أن البداية ستكون من المطارات وستنتقل التجربة بعد ذلك لتشمل كافة خدمات الأجرة في المملكة.